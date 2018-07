Guarani segue na busca reforços para defesa, meio de campo e ataque para 2017

Mesmo com 20 jogadores no atual elenco - o limite permitido para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista é de 28, sendo três goleiros -, a diretoria do Guarani ainda continua buscando reforços para todos os setores. Os nomes, porém, são mantidos em sigilo.

Um zagueiro deve ser contratado nos próximos dias, assim como um atacante que joga pelas beiradas. Já para o meio de campo, a diretoria quer um volante e um jogador de ligação. Até o momento, seis reforços foram anunciados: o goleiro Flaysmar, o lateral-esquerdo Ernani, o zagueiro Diego Jussani, o volante Escobar e os atacantes Anderson e Uederson.

Além de reforços, a diretoria espera fechar nesta semana o local que o grupo vai realizar a pré-temporada a partir do dia 2 de janeiro de 2017. Uma das alternativas é o CT de Urubola, na cidade de Elói Mendes, no sul de Minas Gerais, o mesmo onde o time se preparou para a final da Série C.

A estreia do Guarani na Série A2 está marcada para o dia 29 de janeiro contra o Oeste, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).