Guarani sofre na estreia, mas inicia Campeonato Paulista com vitória

CAMPINAS - Em uma partida bastante equilibrada e com oportunidade para os dois times, o Guarani foi beneficiado pela justa expulsão do zagueiro Eder Lima no final do primeiro tempo e estreou no Campeonato Paulista vencendo o Oeste, por 2 a 1, no Estádio Brinco de Ouro, neste sábado.

O time de Itápolis saiu na frente, mas Eder Lima cometeu pênalti infantil na sequência e foi expulso no lance. Com um homem a mais, o Guarani teve mais posse de bola e virou o placar aos 37 minutos do segundo tempo, com Fabinho. Mesmo assim, o Oeste ainda teve algumas oportunidades para vencer.

A partida começou bastante equilibrada no Brinco de Ouro. O Oeste até criou algumas oportunidades no início, principalmente com a dupla formada por Mazinho e Tadeu, mas o Guarani passou a se soltar aos poucos e teve uma grande chance de empatar com Bruno Recife, que bateu para fora.

Aos 37, Mazinho recebeu nas costas de Oziel e tocou na saída de Emerson para abrir o placar. Quatro minutos depois, Ronaldo foi derrubado por Eder Lima dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, além de expulsar o zagueiro rubro-negro. Fumagalli cobrou com força no meio do gol e deixou tudo igual.

Mesmo com um a menos, o Oeste criou pelo menos três chances para ficar na frente do marcador. Em uma delas, Tadeu recebeu grande passe de Mazinho e tocou na saída de Emerson, mas a bola passou raspando a trave.

Com o desenrolar do tempo, o Guarani passou a ter mais posse de bola e chegou ao gol da virada com Fabinho, aos 37 minutos. Bruno Mendes fez boa jogada individual dentro da pequena área e tocou para o atacante, que estufou as redes, levando ao delírio os três mil torcedores que compareceram ao Brinco de Ouro.

O Guarani volta a campo pela segunda rodada do Campeonato Paulista na próxima quinta-feira, contra o Mogi Mirim, às 19h30, no Estádio Romildo Gomes Ferreira. Na quarta-feira, o Oeste recebe o São Paulo, também às 19h30, no Estádio dos Amaros.

GUARANI 2 x 1 OESTE

GUARANI - Emerson; Oziel (Bruno Peres), André Leone, Éwerton Páscoa e Bruno Recife; Wellington Monteiro, Vítor Rossini (Bruno Mendes), Danilo Sacramento e Fumagalli; Fabinho e Ronaldo (Eduardo). Técnico - Vadão.

OESTE - Zé Carlos; Adriano Alves, Cris (Gualberto) e Éder Lima; Osvaldir, Dionísio, Batista (Tatuí), Roger e Fernandinho; Mazinho e Tadeu. Técnico - Estevam Soares.

Gols - Mazinho, aos 37, e Fumagalli, aos 41 minutos do primeiro tempo; Fabinho, aos 37 do segundo.

Árbitro - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza.

Cartões Amarelos - Fernandinho, Gualberto, Ewerton Páscoa e Zé Carlos.

Cartão Vermelho - Eder Lima.

Público - 3.175 pagantes.

Renda - R$ 34.527,00.

Local - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.