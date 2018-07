Guarani subsidia ingresso para torcida invadir Batatais na Série A2 do Paulista

Depois de investir nos bastidores, com uma visita à Federação Paulista de Futebol (FPF), na quarta-feira, a direção do Guarani agora quer se garantir nas arquibancadas do estádio Scatenão, no domingo, em Batatais, pela última rodada classificatória da Série A2 do Campeonato Paulista. Por isso, decidiu subsidiar 500 ingressos a seus torcedores.

Estipulados pelo Batatais a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), os ingressos foram adquiridos pelo Guarani e serão repassados à torcida ao preço de R$ 40 e R$ 20. O clube está oferecendo uma caravana, com ingresso para a partida e lanche inclusos por R$ 75.

A expectativa é de que perto de mil torcedores vão até Batatais, distante 260 quilômetros de Campinas. "Sabemos que o apoio da torcida pode ser decisivo", disse o vice-presidente Assis Eurípedes.

O Guarani é o quarto colocado, com 30 pontos, e o adversário Batatais é o sexto, com 28. Para se classificar sem depender de nenhum resultado, o time de Campinas precisa apenas vencer. Se perder, está eliminado. Um empate pode trazer a vaga, dependendo dos outros resultados.

O retorno de Lenon deve ser única mudança no time. Ele estava suspenso e não participou da vitória sobre o Barretos, por 1 a 0. Agora ocupa a vaga de Bruno Souza.