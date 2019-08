Guarani supera líder Bragantino e dorme fora da zona de rebaixamento

O Guarani deixou a zona de rebaixamento provisoriamente ao derrotar o líder Bragantino pelo placar de 1 a 0 na noite desta sexta-feira, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar da derrota, o Bragantino não tem como deixar a liderança na rodada, já que soma 27 pontos, contra 25 do Atlético Goianiense, segundo colocado. Já o Guarani saiu da zona de rebaixamento, após oito rodadas, ao somar 13, na 16ª posição, mas ainda pode ser ultrapassado no sábado.

O Guarani não escondeu suas limitações diante do líder do campeonato. A tática no primeiro tempo foi dar a bola ao adversário e se fechar, buscando aquela famosa única bola para sair com os três pontos. O time campineiro conseguiu anular o ataque do Bragantino, mas pouco assustou.

A melhor oportunidade foi aos 42 minutos. Em cobrança de escanteio de Bruno Souza, Davó ficou com a bola dentro da área, mas acabou errando na hora de finalizar. A resposta veio com Lucas Ramon, que foi abafado por Klever.

O segundo tempo começou aberto. O Guarani tentou surpreender logo de cara, mas foi o Bragantino quem criou a primeira grande chance. Aos 6 minutos, Ytalo acionou Lucas Ramons e mandou na trave. Barreto pegou o rebote e exigiu grande defesa do goleiro Klever.

A resposta do Bragantino veio aos 15 minutos. Vitor Feijão puxou o contra-ataque e deu bela assistência para Michel Douglas. O atacante subiu mais do que o zagueiro e escorou de cabeça para o fundo das redes, sem chance para Júlio César.

Após o gol, o Bragantino foi com tudo para cima do Guarani. Aos 31 minutos, Roberson ajeitou para Ytalo, que parou na defesa de Klever. O goleiro voltou a brilhar novamente, logo na sequência, ao impedir que o camisa 15 deixasse tudo igual. Acabou saindo como um dos heróis da partida.

Na próxima rodada, o Bragantino enfrenta o Botafogo na sexta-feira, às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Já o Guarani faz o clássico contra a Ponte Preta no domingo, às 11h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 1 x 0 BRAGANTINO

GUARANI - Klever; Lenon, Luiz Gustavo, Diego Giaretta e Bruno Souza; Bruno Lima, Ricardinho, Igor Henrique (Arthur) e Vitor Feijão; Davó (Felipe Amorim) e Michel Douglas (Deivid Souza). Técnico: Roberto Fonseca.

BRAGANTINO - Júlio César; Lucas Ramon, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Barreto (Pio), Uillian Correia (Bruno Tubarão) e Ytalo; Claudinho, Thiago Ribeiro (Roberson) e Morato. Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOLS - Michel Douglas, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lenon e Ricardinho (Guarani); Ligger (Bragantino).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

RENDA - R$ 34.817,00.

PÚBLICO - 2.652 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).