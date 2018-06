Guarani supera Nacional em casa e vence a primeira na Série A2

Na base do esforço e ainda que com pouca técnica, o Guarani conquistou neste sábado a sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A2. Em uma tarde de forte calor, venceu o Nacional, por 2 a 0, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela segunda rodada.

+ Portuguesa bate Água Santa em Diadema e se reabilita na Série A2

O time campineiro se recuperou da derrota na estreia para o Oeste, por 1 a 0, na Arena Barueri, e agora tem três pontos. O Nacional, campeão da Série A3 no ano passado, está com um ponto, conquistado no empate por 1 a 1 com o São Bernardo, no meio da semana.

Mesmo tentando ser mais ofensivo, o Guarani encontrou dificuldades nas finalizações. Tanto que só abriu o placar numa bela cobrança de falta de Erick aos 45 minutos. Ele encobriu a barreira e acertou o ângulo, sem chances de defesa.

O forte calor dificultou as ações no segundo tempo. O Guarani correu alguns riscos, mesmo com a limitação técnica do Nacional. No finalzinho, o time da casa ampliou o placar com Rondinelly, já aos 48 minutos.

Os times voltarão a jogar no meio de semana. O Guarani vai visitar o São Bernardo, terça-feira, enquanto o Nacional receberá o Votuporanguense, na quarta, na capital.