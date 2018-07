Guarani supera o Paulista e ocupa o terceiro lugar na tabela do Paulistão

CAMPINAS - O Guarani derrotou o Paulista por 2 a 1, neste domingo, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Fabinho e Fumagalli marcaram os gols dos anfitriões. Danilo Gomes descontou para o Paulista.

O resultado deixou o Guarani com 16 pontos, na terceira colocação, atrás apenas de Palmeiras e Corinthians. O Paulista conheceu sua segunda derrota seguida e estacionou nos 13 pontos, caindo para o quinto lugar.

O Guarani teve mais posse de bola durante todo o primeiro tempo, mas pouco assustou o goleiro Vagner, enquanto o Paulista priorizava a marcação e tentava assustar nos contra-ataques. Aos 18 minutos, Danilo Gomes cobrou falta com força e exigiu boa defesa de Emerson, que espalmou pela linha de fundo.

Devido ao forte calor, os times priorizavam a posse de bola e o Guarani criou boa chance aos 39 minutos. Fabinho recebeu dentro da área e rolou para a chegada de Ronaldo, que bateu rasteiro. A bola passou raspando a trave direita de Vagner.

Logo no início do segundo tempo, o Paulista teve uma grande chance de abrir o placar, mas Emerson saiu bem e fez a defesa. No contra-ataque, aos dois minutos, Fumagalli deu grande passe para Fabinho, que passou por Vagner e estufou as redes.

Atrás do marcador, o time de Jundiaí partiu para cima e chegou ao empate com Danilo Gomes aos 27 minutos. Renan Marques ajeitou para o meia, que bateu colocado, no ângulo do goleiro adversário.

No entanto, a alegria durou apenas três minutos. Thiaguinho foi derrubado por Samuel Xavier dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Fumagalli, que completava seu 100º jogo com a camisa alviverde, bateu colocado e colocou o Guarani novamente na frente.

Os dois times voltam a campo na próxima quinta-feira, pela oitava rodada do Paulistão. O Guarani enfrenta o Comercial, às 20h30, no Estádio Palma Travassos. O Paulista terá pela frente o São Paulo, às 19h30, no Morumbi.

GUARANI 2 x 1 PAULISTA

GUARANI - Emerson; Oziel, Neto, Domingos e Bruno Recife; Wellington Monteiro, Fábio Bahia, Bruno Neves (Thiaguinho) e Fumagalli (Rodrigo Arroz); Ronaldo e Fabinho. Técnico: Osvaldo Alvarez.

PAULISTA - Vagner; Samuel Xavier (Welton), Junior Alves, Diego Ivo e Reinaldo; Madson (Chiquinho), Wellington, Dener (Fabrizyo) e Danilo Gomes; Richelly e Renan Marques. Técnico: Sérgio Baresi.

Gols - Fabinho, aos dois, Danilo Gomes, aos 27, e Fumagalli (pênalti), aos 30 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Renan Marques, Domingos, Diego Ivo, Madson, Samuel Xavier, Fumagalli, Thiaguinho, Neto, Fabinho e Ronaldo.

Árbitro - Júnior César Lossávaro.

Renda - R$ 41.334,00.

Público - 4.081 pagantes.

Local - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.