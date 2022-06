Guarani surpreende Novorizontino fora de casa e deixa lanterna da Série B

Um duelo do interior paulista abriu o dia de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro na manhã deste domingo. Jogando em Novo Horizonte, o Guarani superou o Novorizontino pelo placar de 2 a 1, pela 12ª rodada do torneio. Com o triunfo neste Dia dos Namorados em pleno estádio Jorge Ismael de Biasi, o Guarani deixa a lanterna da competição.

Com o resultado, o Novorizontino caiu para a 11ª colocação, com 14 pontos. Enquanto isso, o Guarani chegou a 12, quebrou a sequência negativa de sete jogos sem vencer e subiu para a 19ª colocação, saindo da lanterna.

A partida em Novo Horizonte começou com o domínio total dos donos da casa. Logo aos três minutos de jogo, Kozlinski saiu mal em cobrança de escanteio e Jhony Douglas colocou a bola na trave. A partir daí, o Novorizontino passou a dominar mais a posse de bola, mas não conseguia chegar com perigo devido a defesa muito bem postada do Guarani.

A resposta do time de Campinas veio aos 18 minutos, quando Giovanni Augusto chutou com força dentro da área e Lugas Frigeri salvou o Novorizontino, que chegou novamente aos 23 com Cléo Silva, parando em Kozlinski, que novamente salvou o Guarani aos 38 minutos, quando Ronald bateu rasteiro e o paredão fez grande defesa. Pouco depois, a resposta campineira foi certeira. Aos 43, o volante Rodrigo Andrade bateu rasteiro na entrada da área e fez 1 a 0 para o Guarani.

Na volta para o segundo tempo, o Guarani foi com tudo para cima, buscando garantir o resultado e conseguiu novamente chegar ao caminho das redes logo aos três minutos, quando Matheus Pereira fuzilou para o gol após receber passe de Giovanni Augusto, fazendo 2 a 0 para os visitantes. Após sofrer o segundo gol, o Novorizontino se lançou ao ataque, mas parou na defesa do adversário.

A pressão do time da casa surtiu efeito aos 26 minutos, quando Cléo Silva tirou da defesa e diminuiu para o Novorizontino. A pressão dos mandantes aumentou ainda mais após o gol marcado, porém, sem objetividade, o Novorizontino não conseguiu levar perigo novamente aos adversários e a partida acabou 2 a 1 para o Guarani.

As equipes voltam a campo pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana. Novamente em casa, no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Novorizontino irá encarar a Tombense, às 16h. No dia seguinte, às 11h, será a vez do Guarani medir forças diante do CSA, no Brinco de Ouro.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 2 GUARANI

NOVORIZONTINO - Lucas Frigeri; Willean Lepo (Felipe Albuquerque), Rodolfo Filemon, Ligger e Romário; Jhony Douglas (Diego Torres), Gustavo Bochecha e Rômulo (Léo Tocantins); Cléo Silva, Quirino (Welliton) e Ronald (Ronaldo). Técnico: Allan Aal.

GUARANI - Maurício Kozlinski; João Victor, Ernando (Derlan) e Leandro Castan; Lucas Ramon, Rodrigo Andrade, Madison (Leandro Vilela), Giovanni Augusto (Eliel) e Matheus Pereira; Bruno José (Yago) e Lucão do Break (Maxwell). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS - Rodrigo Andrade, aos 43 do primeiro tempo e Matheus Pereira, aos três do segundo tempo (Guarani); Cléo Silva, aos 26 do segundo tempo (Novorizontino)

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves de Lima (RS)

LOCAL - Jorge Ismael de Biasi (SP)