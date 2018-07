Guarani tem estádio liberado para última rodada da Série C

Apesar da vida complicada na Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani recebeu uma boa notícia nesta quarta-feira. O Estádio Brinco de Ouro, antes vetado por não ter o laudo necessário do Corpo de Bombeiros, está liberado para o jogo contra o Tupi, no dia 4 de outubro, pela última rodada da competição.

Desta forma, 10 mil torcedores poderão acompanhar a última partida da primeira fase da Série C no Brinco de Ouro. Os setores liberados pelo Corpo de Bombeiros foram as cadeiras vitalícias, camarotes, cabeceira sul e norte - setor dos visitantes. O único setor que não foi liberado para receber público foi o tobogã.

A partida contra o Tupi será a terceira do Guarani em seu estádio na Série C. Nos confrontos contra Caxias e São Caetano o time campineiro não conseguiu vencer - empatou o primeiro e foi derrotado na segunda partida por 1 a 1.

Na próxima segunda-feira, o Guarani encara o Caxias, fora de casa, pela 17ª rodada da competição. Com 20 pontos, o time de Campinas é o oitavo colocado.