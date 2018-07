Guarani tem jogo contra o ASA, em Alagoas, confirmado para a véspera de eleições

A partida entre ASA e Guarani, válida pela rodada de ida das quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro, não terá data e nem horário alterados. Assim, será mesmo realizada neste sábado, em Arapiraca (AL). À pedido da Polícia Militar, o time alagoano havia solicitado que o jogo fosse antecipado para esta sexta-feira, mas conseguiu solucionar o impasse.

A solicitação foi feita por conta das eleições municipais, marcadas para este domingo. Isso porque o dia que antecede as votações demanda um alto contingente de policiais, o que dificultaria o esquema de segurança da partida.

Por fim, os dirigentes do clube de Arapiraca se reuniram com o comando da PM da cidade e ficou definido que serão cedidos alguns oficiais, além do apoio de agentes do governo municipal e seguranças particulares. Assim, não haverá mais necessidade de alterar a data do confronto.

Em entrevista à rádio CBN Campinas, o conselheiro do ASA, José de Oliveira, afirmou que o efetivo será o ideal para as proporções de jogo. "Teremos um efetivo policial que garanta não só a segurança da torcida do ASA, como da torcida visitante, do clube visitante e do árbitro", disse.

Após o confronto em Arapiraca, no estádio Coaracy da Mata Fonseca, os dois times voltam a se enfrentar no dia 8 de outubro, um sábado, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Quem levar a melhor na soma dos dois confrontos conquista o acesso à Série B de 2017 e uma vaga nas semifinais da terceira divisão nacional.