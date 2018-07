Guarani tem negociações encaminhadas com oito jogadores para 2016 O Guarani ainda não apresentou nenhum reforço para a próxima temporada. Apesar da insegurança e do sigilo usado pela diretoria, com muitas especulações no Brinco de Ouro, o clube está com contratações bem encaminhadas. É o que afirma o gerente de futebol, Waldir Lins. Ele garantiu que o clube tem negociações bastante avançadas com oito jogadores, sendo que esse número pode subir para nove até o fim de semana.