Guarani tenta prolongar luta contra o rebaixamento "Será nosso último suspiro". A frase do técnico Vágner Mancini resume bem o clima do Guarani para o jogo decisivo contra o Grêmio, neste domingo, às 17 horas, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Uma derrota sacramentará o rebaixamento do time paulista para a Série B, o sétimo na década atual.