Guarani terá Waguinho Dias como interino contra Santos A diretoria do Guarani confirmou nesta segunda-feira que o técnico interino Waguinho Dias estará no comando do time no jogo contra o Santos, na quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Após a saída do treinador Vadão, ocorrida no último sábado, o clube ainda não contratou um substituto.