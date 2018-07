Guarani vai a Florianópolis cheio de cautela

O time paulista tenta colocar fim a uma série de seis jogos sem vitórias, sendo dois empates e quatro derrotas. A derrota em casa para o Atlético-GO por 1 a 0, na rodada passada, aumentou a pressão sobre o Guarani, que caiu para a 15.ª posição, com 35 pontos. Um a mais que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento.

O técnico do Guarani, Vágner Mancini, também acumula problemas para o jogo. O goleiro Douglas, o zagueiro Fabão e o atacante Mazola, lesionados, estão fora. O mesmo acontece com o volante Baiano e o meia Preto, ambos suspensos.

Por conta dos desfalques, o treinador aposta em uma formação mais defensiva, apenas com Reinaldo no ataque. "Nós montamos um time para tentarmos desestabilizar o Avaí. Não quer dizer que com este esquema (4-5-1) nós vamos só nos defender. E temos que saber que será mesmo uma guerra e que vamos jogar debaixo de pressão" afirmou Mancini, dando indícios de que atuará em cima do nervosismo do rival.