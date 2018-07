Guarani vai jogar parte da Série A2 longe do Brinco

CAMPINAS - O Guarani foi um dos poucos escolhidos para ceder seus estabelecimentos para uma seleção que jogará a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. A Nigéria definiu a cidade de Campinas como sede e fará os treinamentos no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com isso, o clube será obrigado a atuar em boa parte do Campeonato Paulista da Série A2 longe de seu estádio. A cidade de Jaguariúna aparece como primeira opção.

Apesar de não poder contar com sua casa no Paulista da Série A2, o Guarani também irá sair ganhando com a escolha da Nigéria em atuar no Brinco de Ouro da Princesa. Isso porque o estádio deverá sofrer algumas melhorias para receber a seleção. Entre elas estão: a reformulação do gramado, que ficará nos padrões Fifa, e a reforma da sala da assessoria de imprensa e dos vestiários.

"Tem situação na vida em que precisamos abrir mão de algo, para recebermos algo melhor. O Guarani não vai contar com seu estádio por um tempo, mas vai sair ganhando com as melhorias, com um gramado que ficará sensacional", afirmou o mandatário do clube, Álvaro Negrão.

GOLEIRO É APRESENTADO

Nesta segunda-feira a torcida recebeu um "presente de natal" para a próxima temporada. O goleiro Douglas, que foi titular do clube campineiro na campanha do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2009, foi apresentado oficialmente.

Douglas chega ao Guarani com bom retrospecto. No período em que esteve no clube, realizou 89 jogos, sofreu 132 gols. Ele ainda defendeu quatro penalidades. O carinho pelo Guarani é tamanho, que ele revelou que acompanhava o clube mesmo do Azerbaijão.