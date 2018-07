Guarani vai ter elenco completo para jogos decisivos da Série C contra o ASA

O Guarani está focado nos dois jogos contra o ASA, de Arapiraca (AL), que vão definir o acesso no Campeonato Brasileiro da Série C. O técnico Marcelo Chamusca terá todo o elenco disponível para os dois jogos, começando pelo jogo de ida no dia 1.º de outubro, no interior de Alagoas.

O zagueiro Leandro Amaro, poupado dos últimos jogos de classificação, voltou a treinar normalmente. A sua mais nova opção é o atacante Eliandro, vindo do Bragantino, que chegou em forma, está treinando normalmente e deve ter sua inscrição na CBF nos próximos dias. O meia Renatinho, que só atuou nos últimos jogos, passou a ser alternativa importante.

"Não se faz um time só com 11 jogadores. Sempre digo para meus jogadores que todos são titulares e precisam estar prontos para jogar. Cabe ao técnico a missão de só escalar 11 jogadores" afirmou Marcelo Chamusca.

Ele aproveitou a semana tranquila para dar folga geral aos jogadores nesta quinta-feira, mesmo porque a delegação deve viajar dois dias antes do jogo para Alagoas para não ter um desgaste com a viagem.

Marcelo Chamusca ainda tem um tempo considerável para preparar o time, já que o primeiro jogo contra o ASA será realizado daqui nove dias. O jogo de volta vai acontecer na semana seguinte, no dia 8, quando o Guarani vai receber a equipe alagoana no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), para decidir quem conquistará o acesso à Série B.