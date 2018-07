Guarani vence a 5.ª seguida e é vice-líder do Paulistão

Além de manter a sua sequência de vitórias, o Guarani também assumiu a vice-liderança, com 22 pontos. Está atrás apenas do Corinthians, que soma 23. Já o clube piracicabano figura na zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos, na 18.ª colocação.

O Guarani construiu a sua vitória, mais uma vez, sem sofrer sustos. Com uma defesa sólida e um ataque eficiente, o time de Campinas marcou seus dois gols no segundo tempo. Aos cinco minutos, o meia Fumagalli cobrou escanteio da esquerda e o zagueiro Domingos se antecipou na primeira trave para marcar de cabeça.

Mesmo com a vantagem no placar, os donos da casa seguiram mais próximos do gol nos minutos seguintes. E segundo gol aconteceu aos 26. Após passe do atacante Max Pardalzinho, o volante Wellington Monteiro soltou uma bomba, de fora da área, e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Wanderson.

Pela 10.ª rodada, no próximo domingo, às 16 horas, o Guarani volta a campo para enfrentar o Guaratinguetá, no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Enquanto isso, o XV de Piracicaba joga contra o Ituano, no mesmo dia e horário, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba.

GUARANI 2 x 0 XV DE PIRACICABA

GUARANI - Emerson; Bruno Peres, Domingo, Neto e Bruno Recife; Wellington Monteiro, Bruno Neves (Max Pardalzinho), Danilo Sacramento e Fumagalli (Willian Favoni); Fabinho e Ronaldo (Fabrício). Técnico: Osvaldo Alvarez (Vadão)

XV DE PIRACICABA - Wanderson; Vinicius Bovi, Marcus Vinicius, Diego Borges (Alcir) e Edu Silva (Alex Cazumba); Adilson Goiano, Marcus Lima, Diguinho (Gustavo Savóia), André Cunha e Ricardinho; Adilson. Técnico: Estevam Soares

GOLS - Domingos, aos 4, e Wellington Monteiro, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Neves e Domingos (Guarani); Diguinho e Ricardinho (XV de Piracicaba).

ÁRBITRO - Márcio Henrique de Gois

RENDA - R$ 34.485,00

PÚBLICO - 3.467 pagantes

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)