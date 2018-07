Guarani vence a Portuguesa e fica muito perto da classificação na Série C

O Guarani está praticamente classificado às quartas de finais do Campeonato Brasileiro da Série C. O time de Campinas confirmou a melhor campanha dentro da competição ao bater a Portuguesa por 1 a 0, neste domingo, no Brinco de Ouro. Assim, manteve a liderança do Grupo B com 31 pontos e quatro na frente do segundo colocado, o Botafogo de Ribeirão Preto, que chegou aos 26 após empatar sem gols com o Juventude, em Caxias do Sul, pela 15.ª rodada.

Mais uma vez quem salvou o Guarani foi o experiente meia Fumagalli, que marcou um gol de cabeça no segundo tempo. Ele já anotou seis vezes na Série C pelo time de Campinas, que tem sete pontos de vantagem para o quinto colocado da sua chave quando faltam três rodadas para o fim da fase de grupos.

Esta foi a quarta derrota consecutiva da Portuguesa, que continua na zona do rebaixamento, em penúltimo lugar, com apenas 12 pontos, um a menos do que o Macaé. Nem a estreia do técnico Márcio Ribeiro, que substituiu Jorginho, mudou o rumo do time do Canindé.

O Botafogo-SP segurou importante empate no estádio Alfredo Jaconi, se mantendo em segundo lugar, com 26 pontos. O Juventude, com 24 pontos, permanece em quinto, atrás de Ypiranga-RS e Boa, ambos com 26 pontos. Outro time que briga por uma vaga no G4 é o Tombense, o sexto, com 23 pontos, após vencer, em casa, por 2 a 1 o lanterna e quase rebaixado Guaratinguetá, com quatro pontos.

GOLEADA - No confronto entre os dois piores times do Grupo A, o Confiança levou a melhor ao golear o River, do Piauí, por 4 a 1, em Aracaju. Mas ambos continuam na zona de queda. O River na lanterna com 12 e o Confiança em nono com 16 pontos.

O Cuiabá arrancou e tenta se afastar da zona do perigo. Na Arena Pantanal, ganhou do ASA por 2 a 0, ficando com 17 pontos, em sétimo lugar. O time do Mato Grosso não perde há cinco rodadas, desde que o técnico Roberto Fonseca assumiu o comando da equipe. A derrota deixou o ASA em quarto lugar, com 23 pontos, mas pode até sair do G4 nesta segunda-feira.

Nesta segunda, a partir das 19h15, no Frasqueirão, em Natal, o ABC, com 22 pontos e em quinto lugar, pega o Remo, vice-líder com 23 pontos.

Confira os jogos da 15.ª rodada da Série C:

Sábado

Mogi Mirim 0 x 0 Boa

Fortaleza 3 x 1 Salgueiro

Macaé 0 x 2 Ypiranga-RS

Botafogo-PB 1 x 2 América-RN

Domingo

Tombense 2 x 1 Guaratinguetá

Cuiabá 2 x 0 ASA

Confiança-SE 4 x 1 River-PI

Juventude 0 x 0 Botafogo-SP

Guarani 1 x 0 Portuguesa

Segunda-feira

19h15 - ABC x Remo