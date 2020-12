Guarani vence Confiança e fica a três pontos do G4 da Série B

O Guarani deu mais um passo rumo ao seu maior objetivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, por 1 a 0, sobre o Confiança, nesta quarta-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 29.ª rodada, os paulistas ficaram a três pontos do G4.

Murilo Rangel fez o gol do triunfo em cobrança de pênalti aos 24 minutos do primeiro tempo. O time do técnico Felipe Conceição atingiu o oitavo lugar com 43 pontos. O Juventude, que fecha o G4, soma 46. Já o Confiança aparece na 11.ª colocação com 39 pontos após sofrer a terceira derrota consecutiva.

Leia Também No Independência, Cruzeiro volta a tropeçar como mandante e só empata com o CSA

O início de Guarani x Confiança foi morno. Na primeira boa chance, porém, a rede balançou. Silva fez carga por trás de Pablo e o árbitro anotou pênalti. Na cobrança, Murilo Rangel encheu o pé e estufou as redes. Rafael Santos até acertou o canto, mas não conseguiu defender.

O jogo não melhorou muito após o gol. Aos 43 minutos, Renan Gorne recebeu cruzamento de Thiago Ennes e cabeceou firme, mas Gabriel Mesquita defendeu e manteve o Guarani à frente do placar.

No segundo tempo, o Guarani assustou logo de cara. Aos 2 minutos, Lucas Crispim arriscou de fora da área e a bola passou perto do gol do Confiança. Aos 12 minutos, o técnico Felipe Conceição, do Guarani, foi amarelado por reclamação.

No minuto seguinte, o Confiança apareceu e deu trabalho a Gabriel Mesquita que fez grande defesa em um disparo de Guilherme Castilho. O Confiança, porém, não mostrou força para buscar o empate e o Guarani soube levar o resultado até o final.

O Guarani voltará a campo no domingo, às 18h15, quando receberá o ameaçado Figueirense no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30.ª rodada. No sábado, às 19 horas, o Confiança enfrentará a Ponte Preta no Batistão, em Aracaju.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 0 CONFIANÇA

GUARANI- Gabriel Mesquita; Cristóvam, Wálber, Marcelo e Bidu; Bruno Silva, Pablo (Matheus Souza), Murilo Rangel (Rickson) e Lucas Crispim (Romércio); Renanzinho (Eliel) e Bruno Sávio (Rafael Costa). Técnico: Felipe Conceição.

CONFIANÇA- Rafael Santos; Nirley (Bruno Paraíba), Luan e Matheus Mancini; Thiago Ennes, Serginho, Guilherme Castilho, Everton (Iago) e Djalma Silva; Reis e Renan Gorne (Ari Moura). Técnico: Daniel Paulista.

GOL - Murilo Rangel, aos 24 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Felipe Conceição, Bidu, Rickson (Guarani); Guilherme Castilho, Serginho (Confiança).

RENDA e PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).