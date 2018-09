Guarani ganha confronto direto com CSA e entra na briga pelo acesso

O Guarani mostrou que é um dos candidatos ao acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, pela 28ª rodada, o time campineiro venceu o confronto direto contra o CSA, por 1 a 0, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, e firmou presença na parte de cima da classificação. O atacante Bruno Mendes marcou o gol da partida.

Com o resultado, o Guarani chegou aos 44 pontos e alcançou o provisório quarto lugar, ultrapassando o Atlético-GO, que começou a rodada dentro do G4 e diminuiu para dois a diferença para o CSA, terceiro colocado. A equipe campineira pode perder a posição ainda neste sábado, caso o Avaí vença o Sampaio Corrêa.

O primeiro tempo foi quente e com maior presença do Guarani no ataque. Os donos da casa pressionaram no início e criaram uma boa chance com Bruno Mendes aos sete minutos. O CSA logo conseguiu equilibrar as ações e também assustou. Daniel Costa limpou a marcação e finalizou forte, parando em Agenor. Logo em seguida, foi a vez de Jhon Cley levar perigo.

O Guarani seguiu com a posse de bola no campo de ataque em busca de espaços para penetrar na defesa do CSA. Enquanto isto, os alagoanos assustavam quando podiam. Aos 26 minutos, em cobrança de falta, Pio obrigou Agenor a trabalhar.

O espaço que os campineiros tanto buscavam no primeiro tempo apareceu aos 30 minutos. Kevin recebeu pela direita e cruzou rasteiro. A bola passou pela defesa do CSA e sobrou para Bruno Mendes completar para o fundo das redes, mesmo desequilibrado. Ainda no primeiro tempo, o Guarani teve chance de ampliar em finalização cruzada de Jefferson Nem que parou em grande defesa de Felipe Garcia.

No início do segundo tempo, o técnico Marcelo Cabo mexeu no time colocando Juan e Alemão tentando reagir na partida. Foi o Guarani, no entanto, quem mais esteve perto do gol após a volta dos vestiários. Aos 13 minutos, Matheus Oliveira balançou as redes após rebote de Felipe Garcia, mas a arbitragem assinalou impedimento. Logo em seguida, aos 16, o atacante bugrino recebeu na área e finalizou fraco, acertando a trave.

O CSA seguia insistindo. Aos 31 minutos, Didira apareceu livre depois de cruzamento de Juan, mas errou o alvo. O zagueiro Philipe Maia saiu pagando geral após o lance. A bronca do defensor deu resultado, pois o Guarani conseguiu "cozinhar" o jogo até o final e comemorar mais uma vitória na Série B.

O Guarani volta a campo contra o Vila Nova, na próxima sexta-feira, às 21h30, no Serra Dourada, em Goiânia (GO). No dia seguinte, o CSA faz o clássico contra o CRB, às 16h30, no Rei Pelé também pela 29ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 1 x 0 CSA

GUARANI - Agenor; Kevin, Philipe Maia, Fabrício e Pará; Willian Oliveira, Ricardinho, Jefferson Nem e Rafael Longuine (Fabrício Bigode); Bruno Mendes (Caíque) e Matheus Oliveira (Bruno Xavier). Técnico: Umberto Louzer.

CSA - Felipe Garcia; Celsinho, Leandro, Elivelton e Rafinha (Judivan); Yuri,Pio e Daniel Costa; Didira, Rubens (Alemão) e Jhon Cley (Juan). Técnico: Marcelo Cabo.

GOL - Bruno Mendes, aos 30 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Willian Oliveira e Kevin (Guarani); Celsinho e Juan (CSA).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 73.029,00.

PÚBLICO - 6.803 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).