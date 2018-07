Guarani vence Coritiba em confronto direto e entra no G4 da Série B

A zona de acesso a primeira divisão, o chamado G4, ganhou um novo integrante na abertura da 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um confronto direto realizado na noite desta segunda-feira, o Guarani venceu o Coritiba por 2 a 1, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e "pegou o elevador".

Invicto há sete jogos, o Guarani fez as pazes com os torcedores depois de três empates seguidos como mandante e chegou aos 23 pontos, entrando no G4. O Coritiba, que ainda não venceu longe dos seus domínios, tem a mesma pontuação, mas deixou o grupo de acesso por causa dos critérios de desempate - perde no saldo de gols por 4 contra 2.

Logo aos três minutos, Pará cobrou falta com perfeição no ângulo e abriu o placar para o Guarani. E o time da casa poderia ter ampliado em pelo menos outras duas oportunidades, mas a cabeçada de Willian Oliveira e o chute rasteiro de Denner pararam no goleiro Wilson. Já o Coritiba só fez Oliveira trabalhar com Simião e empatou, aos 43 minutos. Guilherme Parede aproveitou cruzamento de Simião e deixou tudo igual de cabeça.

Assim como no primeiro tempo, o Guarani marcou logo no início da etapa final. Aos dois minutos, Pará cobrou escanteio na primeira trave e Bruno Mendes, de cabeça, marcou pela primeira vez na Série B. O time campineiro ainda poderia ter ampliado com Denner e Everton Alemão, mas Wilson fez boas defesas.

Apesar de ter pressionado nos minutos finais, o Coritiba não conseguiu passar pela defesa campineira. Desta vez, o Guarani não sofreu gol nos minutos finais, como aconteceu em jogos anteriores.

O Guarani volta a campo na terça-feira da semana que vem, contra o Figueirense, às 21h30, no Brinco de Ouro, em Campinas. O Coritiba recebe o São Bento apenas no dia 21 (sábado), no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Os jogos são válidos pela 16ª rodada.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 x 1 CORITIBA

GUARANI - Oliveira; Kevin, Everton Alemão, Edson Silva e Pará; Willian Oliveira, Ricardinho, Denner (Rondinelly) e Rafael Longuine; Matheus Oliveira (Caíque) e Bruno Mendes (Gabriel Poveda). Técnico: Umberto Louzer.

CORITIBA - Wilson; Vinícius Kiss (Pablo Thomaz), Thalisson Kelven, Alex Alves e William Matheus; Vitor Carvalho (Yan Sasse), Uillian Correia, Simião (Jonatas Belusso) e Guilherme Parede; Alisson Farias e Bruno Moraes. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Pará, aos 3, e Guilherme Parede, aos 43 minutos do primeiro tempo. Bruno Mendes, aos 2 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Poveda (Guarani); Guilherme Parede e William Matheus (Coritiba).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves (RS).

RENDA - R$ 58.753,00.

PÚBLICO - 4.567 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).