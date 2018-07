Guarani vence dois jogos-treino em menos de 24 horas

Primeiro, na quinta-feira à noite, o time venceu o SEV Hortolândia, por 5 a 2, na única partida agendada durante a intertemporada na cidade de Espírito Santo do Pinhal - a 100 quilômetros de Campinas. O destaque ficou para o atacante Nena, autor de dois gols.

Nesta sexta-feira, já de volta a Campinas, os jogadores que não entraram em campo enfrentaram o Taboão da Serra e também venceram, só que por 1 a 0, no Centro de Treinamento do clube. O gol da vitória foi do jovem Caio Vinícius.

Antes, o Guarani já havia vencido Guaçuano e XV de Piracicaba em amistosos, todos no estádio Brinco de Ouro. Foram vitórias por 2 a 1 e 6 a 0, respectivamente. Até o retorno da Série C, marcado para o dia 6 de julho, a equipe entrará em campo mais uma vez. No próximo dia 28 terá pela frente o Criciúma, às 20h30, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.

GOLEIRO SE LESIONA - Quem virou desfalque para o técnico Tarcísio Pugliese foi o goleiro Tomazella. O jogador lesionou o joelho e inclusive já passou por cirurgia de meniscos. Sua recuperação está estimada em, pelo menos, 45 dias.