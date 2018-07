Guarani vence e assume liderança provisória do Paulistão

RIBEIRÃO PRETO - O Guarani é o novo líder do Campeonato Paulista. Pelo menos até esta sexta-feira. Vivendo uma grande fase, o time de Campinas chegou à quarta vitória consecutiva ao bater o Comercial por 2 a 0, nesta quinta, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O duelo foi válido pela oitava rodada.

Além de vencer o quarto jogo seguido, o Guarani também chegou ao sexto jogo sem derrotas, sendo cinco vitórias e um empate. O último revés aconteceu na segunda rodada, quando acabou derrotado pelo Mogi Mirim por 3 a 0. Agora, os campineiros estão na primeira posição, com 19 pontos, e ficam na torcida contra o Palmeiras, que tem 17 e visita o Guaratinguetá, nesta sexta, no Vale do Paraíba.

Por outro lado, o Comercial não vence há quatro rodadas - são três derrotas e um empate. A má fase aumenta a pressão sobre o técnico Márcio Fernandes, que vê seu time estacionar nos sete pontos, na 14.ª posição, e correr o risco de cair para a zona de rebaixamento.

O Guarani mais uma vez se baseou em seu futebol de velocidade para conquistar mais três pontos. Com uma defesa sólida, o time campineiro aproveitou-se do desespero adversário para armar uma arapuca e abrir o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Com apenas três toques, os campineiros saíram da defesa ao ataque até que a bola chegasse ao atacante Fabinho. Com a defesa aberta, o jogador bateu rasteiro, no canto direito do goleiro Alex.

No segundo tempo, o Comercial continuou buscando o ataque, mas sem qualidade para chegar ao empate. Melhor para o Guarani, que marcou o segundo gol aos 14 minutos. O volante Fábio Bahia deu lindo cruzamento da direita, o zagueiro Domingos dominou com estilo e mandou no ângulo direito de Alex. A defesa do time mandante parou pedindo um impedimento, que não existiu.

Pela nona rodada, na próxima quarta, às 19h30, o Comercial volta a campo para enfrentar o Santos, na Arena Barueri. Já o Guarani recebe o XV de Piracicaba, na quinta, às 21 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

COMERCIAL 0 x 2 GUARANI

COMERCIAL - Alex Santana; Sidny, Fabão, Leandro Camilo e Wellington; Jordã, Ricardo Conceição, Thiago Galhardo (Jaílton) e Carlos Magno (Luís Augusto); Henan (Alex Rafael) e Elionar Bombinha. Técnico: Osvaldo Alvarez (Vadão).

GUARANI - Emerson; Oziel, Domingos (André Leone), Neto e Bruno Recife; Wellington Monteiro, Fabio Bahia, Danilo Sacramento e Fumagalli (Bruno Neves); Fabinho (Thiaguinho) e Ronaldo. Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS - Fabinho, aos 30 minutos do primeiro tempo; Domingos, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fabão (Comercial); Bruno Recife e Oziel (Guarani).

ÁRBITRO - Vinicius Furlan.

RENDA - R$ 35.520,00.

PÚBLICO - 1.560 pagantes.

LOCAL - Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP).