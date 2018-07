Guarani vence lanterna e se reabilita na Série B

Essa ainda foi a primeira vitória do técnico Giba no comando do Guarani. Em quatro jogos, o treinador tinha acumulado quatro derrotas - Náutico, ABC-RN, Ponte Preta e ASA-AL. Agora o Guarani chega aos 12 pontos e assume a 18.ª colocação, mas ainda dentro da zona de rebaixamento. O Duque de Caxias, ainda sem vencer, é o último colocado, com somente quatro pontos, e cada vez mais perto da Série C de 2012.

O primeiro tempo teve o Guarani bem superior ao Duque de Caxias. O time da casa entrou disposto a aproveitar a boa oportunidade de encerrar o jejum de vitória e foi logo ao campo de ataque. Aos 18 minutos, Fabinho cruzou e o meia Edu Pina desviou, marcando gol contra: 1 a 0.

O time da casa ampliou aos 27 minutos. Fabinho aproveitou cruzamento de Felipe e chutou de primeira: 2 a 0. O terceiro gol ainda poderia ter acontecido, mas o chute de Felipe parou na trave do Duque de Caxias.

Na etapa final, o Guarani soube aproveitar as chances e logo liquidou o jogo marcando mais dois gols. Aos 14 minutos, o zagueiro Aislan cobrou falta de longe e marcou um lindo gol no Brinco de Ouro. No lance seguinte, o Guarani ampliou. Fabinho invadiu a área e foi derrubado por Santiago. O árbitro assinalou a penalidade máxima. Denilson cobrou bem e fez o quarto gol.

O Guarani volta a campo no sábado, às 16h20, quando encara o Barueri, fora. O Duque de Caxias joga na sexta-feira, às 21h50, diante do Goiás, em Macaé. A diretoria anunciou à tarde o acerto com Athrison e com Túlio Souza e promete mais reforços para evitar a queda.

FICHA TÉCNICA:

Guarani 4 x 0 Duque de Caxias

Guarani - Emerson; Bruno Peres, Aislan, Ewerton Páscoa e João Paulo; Lucas, Lusmar, Mika (Leandro Carvalho) e Felipe (Ancelmo); Fabinho (Assisinho) e Denílson. Técnico - Giba.

Duque de Caxias - Thiago; Vitor, Bruno Costa e Santiago; Éverton Silva (Júlio César), Leandro Teixeira, Tony, Edu Pina (Léo) e Jorbison; Galvão e Somália (Jonh). Técnico - Valdir Espinosa.

Gols - Edu Pina (contra), aos 18, e Fabinho, aos 27 minutos do primeiro tempo. Aislan, aos 14, e Denilson, aos 16 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Jânio Pires Gonçalves (TO)

Cartões amarelos - Mika, Bruno Peres, Bruno Costa, Santiago, Lucas e Tony.

Renda - R$ 17.964,00.

Público - 2.255 pagantes.

Local - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.