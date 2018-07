Guarani vence o XV de Piracicaba e respira no Paulista

O XV de Piracicaba vinha de três jogos sem derrota e tinha a chance de entrar na zona de classificação, mas acabou vacilando e estacionou nos nove pontos, continuando na zona intermediária. Por outro lado, o Guarani deixou as últimas posições ao somar seu sétimo ponto, e aparece na 14.ª colocação.

O primeiro tempo do confronto foi bastante movimentado e com diversas chances. Aos dez minutos, Siloé tocou para Ronaldo Mendes, que bateu de primeira e deslocou Bruno Fuso, abrindo o placar. Os donos da casa conseguiram equilibrar o jogo e, antes de empatar, acertaram o travessão com Márcio Diogo.

O próprio Márcio Diogo não desperdiçaria aos 38 minutos, quando Juliano rebateu mal e ele apenas completou. Nos acréscimos, Ronaldo Mendes cobrou uma falta direto e acertou na trave. Na sobra, o zagueiro Thiago Mathias mostrou oportunismo e recolocou o Guarani na frente.

O Guarani voltou do intervalo e logo aos cinco minutos ampliou depois de uma jogada bem trabalhada. Thiago Gentil ajeitou de calcanhar para Ronaldo Mendes, que dominou livre de marcação e bateu com categoria no canto esquerdo de Bruno Fuso.

Após levar o terceiro gol, o XV de Piracicaba se lançou ao ataque e chegou ao gol aos 26 minutos, quando Márcio Diogo aproveitou falha da defesa e bateu sem chances para Juliano. A equipe da casa pressionou até o último minuto, acertando duas vezes o travessão, mas não conseguiu o empate.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O XV de Piracicaba enfrenta o Santos, às 18h30, na Vila Belmiro, enquanto o Guarani terá pela frente o Ituano, no mesmo horário, no Estádio Novelli Júnior.

XV DE PIRACICABA 2 X 3 GUARANI

XV DE PIRACICABA - Bruno Fuso; Pedro Paulo, Glauber (Adriano Ferreira) e Luiz Eduardo; Vinícius Bovi, Jairo (Anderson Lessa), Diego Silva (Bruno Gaúcho), Diguinho e Janílson; Márcio Diogo e Paulinho. Técnico - Sérgio Guedes.

GUARANI - Juliano; Oziel, Thiago Mathias, Montoya (Leandro Souza) e Diogo; Ademir Sopa, Mika (Coutinho), Marquinhos e Thiago Gentil; Ronaldo Mendes e Siloé (Juan Cominges). Técnico - Branco.

GOLS - Ronaldo Mendes, aos dez, Márcio Diogo, aos 38, e Thiago Mathias, aos 47 minutos do primeiro tempo. Ronaldo Mendes, aos cinco, e Márcio Diogo, aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilson Luiz Seneme.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Paulo e Janilson (XV de Piracicaba); Marquinhos (Guarani).

PÚBLICO - 3.829 pagantes.

RENDA - R$ 90.863,00.

LOCAL - Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP).