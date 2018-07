Guarani vence primeiro jogo-treino com dois gols do veterano meia Fumagalli O Guarani começou a sua preparação para a próxima temporada com vitória. O time de Campinas recebeu a Internacional, de Limeira, para um jogo-treino nesta sexta-feira, no centro de treinamento do clube, e venceu por 2 a 1, com dois gols do experiente Fumagalli, principal nome do elenco há vários anos e ídolo da torcida.