Guarani vence Rio Preto de virada e dorme no G4 da Série A2 do Paulista

Mostrando poder de reação, o Guarani voltou a vencer na Série A2 do Campeonato Paulista. Neste sábado à noite, o time campineiro venceu o Rio Preto por 2 a 1, de virada, no estádio Anísio Haddad, pela quarta rodada da competição.

Este resultado deixa o Guarani provisoriamente na zona de classificação para as semifinais, na quarta posição, com sete pontos, a quatro do líder Água Santa. O Rio Preto, por sua vez, segue sem vencer, ficando na zona de rebaixamento, em 15º lugar, com três.

Atrás da primeira vitória, o Rio Preto iniciou o jogo pressionando. Logo aos quatro minutos, Fagner recebeu falta de Diego Jussani dentro da área, penalidade máxima. O atacante foi para a cobrança e abriu o marcador. O time campineiro insistiu nas jogadas de 'chuveirinho' ao longo do jogo e acabou indo para o intervalo em desvantagem.

No segundo tempo, o Rio Preto por muito pouco não liquidou a fatura logo de cara, com Luiz Fernando, que mandou na trave. O Guarani respondeu aos 15 minutos. Marcinho aproveitou a falha do goleiro Murilo Prates para deixar tudo igual. O meia, com o gol livre, só precisou empurrar para as redes.

O Guarani acabou virando aos 33 minutos. Após cobrança de escanteio de Denis Neves, a bola sobrou para Diego Jussani, que de voleio deu números finais ao duelo.

Na próxima rodada, o Rio Preto enfrenta o União Barbarense na terça-feira, às 19h30, no estádio Anísio Haddad. No mesmo dia, às 20 horas, o Guarani visita o XV de Piracicaba, fora de casa, no estádio Barão de Serra Negra.