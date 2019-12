Guarani confirma venda de porcentual de Davó, atacante na mira do Corinthians

O atual presidente do Guarani, Ricardo Miguel Moisés, confirmou a negociação de porcentual dos direitos econômicos do atacante Davó, visto como principal ativo do clube para a janela de transferências. O jogador está na mira do Corinthians e venda deve facilitar sua transferência.

Segundo o mandatário, a transação foi feita no final de agosto, período em que o clube ainda era administrado por Palmeron Mendes Filho, que entregou carta de renúncia em 11 de setembro.

"O Guarani ainda tem 20% do Davó. Houve, sim, no final de agosto, negociação de 40% dos direitos econômicos dele com o próprio atleta e com o empresário", comentou em entrevista à Rádio Central de Campinas. "Teve venda de parte dos direitos econômicos dele e preservamos 20%, os quais podem ser negociados num futuro breve. Não estávamos devendo nada ao jogador", emendou.

Principal destaque do elenco do Guarani na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro, Davó foi promovido ao profissional no começo deste ano e foi titular na maior parte da Série B do Campeonato Brasileiro, com três gols marcados em 30 partidas.

O destaque pelo clube campineiro despertou interesse do Santos e do Corinthians, que teria conversas adiantadas para sacramentar o negócio. "Não, o Davó ainda não está fechado com o Corinthians. Há sim esforço da diretoria em conseguir segurá-lo para o Paulista", garantiu o mandatário.