Guarani vira sobre Barueri em tarde inspirada de Fabinho

Com o resultado, o clube campineiro chegou aos 15 pontos, mas permanece na zona de rebaixamento e está na 17.ª colocação. Já o Barueri ficou com 17 pontos, na 14.ª.

O jogo começou sem muitas emoções, com os dois times se alternando no campo de ataque, mas sem objetividade. Se a partida não estava boa, complicou ainda mais para o técnico Giba. Aos 21 minutos, o lateral João Paulo sentiu uma lesão na coxa e precisou ser substituído, por Dadá. Ainda no primeiro tempo, aos 27 minutos, Denilson também sentiu a perna e teve que deixar o gramado para entrada de Assisinho.

Com as alterações, quem se deu melhor foi o Barueri, que passou a pressionar. Aos 34 minutos, Pedrão aproveitou cruzamento e testou na trave. Aos 40 minutos, foi a vez de Alê, de fora da área, acertar o travessão do goleiro adversário, mas a primeira etapa terminou mesmo em 0 a 0.

O segundo tempo começou com tudo e logo aos dez minutos o Barueri abriu o placar. Marcelinho recebeu na entrada da área e bateu cruzado, sem chances para Emerson. Com o gol, o Guarani cresceu no jogo e aos 22 minutos empatou. Ancelmo bateu de fora da área, Juninho espalmou e Fabinho no meio da área bateu para o fundo das redes.

A virada aconteceu aos 26 minutos. Ancelmo cobrou falta na área, Juninho saiu mal do gol e Fabinho desviou para o fundo das redes. Para fechar o placar, aos 37 minutos, Ancelmo bateu da entrada da área, Alê colocou a mão na bola, cometendo o pênalti. O atacante bateu no ângulo para marcar seu terceiro gol e definir o placar.

O Guarani volta ao gramado já na próxima terça-feira, contra o São Caetano, em Campinas, às 21 horas, na abertura da 15.ª rodada. Já o Barueri enfrenta o Paraná, na sexta-feira, no mesmo horário.

FICHA TÉCNICA:

Barueri 1 x 3 Guarani

Barueri - Juninho; Marcos Pimentel, Alex Lima, Diego e Zé Carlos (Alex Maranhão); Anderson Pedra, Alê e Bebeto (Nadson); Gil (Val Baiano), Pedrão e Marcelinho. Técnico - Sérgio Soares.

Guarani - Emerson; Bruno Peres, Gabriel, Ailson e João Paulo (Dadá); Leandro Carvalho, Lusmar, Mika (Ancelmo) e Felipe; Denilson (Assisinho) e Fabinho. Técnico - Giba.

Gols - Marcelinho aos 10, Fabinho, aos 22, 26 e 37 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Raphael Claus (SP).

Cartões amarelos - Diego, Anderson Pedra e Alê.

Renda e público - não disponíveis.

Local - Arena Barueri, em Barueri (SP).