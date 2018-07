Guarani volta a vencer após nove jogos e se afasta da zona da degola

O Guarani voltou a vencer após nove partidas e se reabilitou nesta sexta-feira na Série B do Campeonato Brasileiro, se afastando da zona do rebaixamento. O time de Campinas (SP) recebeu o Juventude, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 31.ª rodada, e venceu por 2 a 0, com dois gols de Caíque.

Com o resultado, os paulistas chegam a 38 pontos, abrindo vantagem em relação ao Luverdense, primeiro time dentro da zona da degola, que tem três pontos a menos, mas que só joga neste sábado contra o Goiás. O Juventude, com 45, tem situação mais tranquila, mas perde a oportunidade de se aproximar da briga pelo acesso e deve ter uma reta final de Série B apenas para cumprir tabela. Esta foi a sua quarta derrota consecutiva.

O início do jogo foi atrasado em cerca de 20 minutos por conta de uma queda de energia, que apagou os refletores do estádio Brinco de Ouro. Com a iluminação restabelecida, o time da casa dominou as ações da partida. Mais presente no campo de ataque, o Guarani passou perto de abrir o placar no início, principalmente em chance com Bruno Nazário, que driblou o goleiro mas finalizou para fora.

De tanto insistir, aos 33 minutos Caíque recebeu na esquerda e bateu cruzado da entrada da área para superar o goleiro Matheus Cavichioli e colocar o time da casa em vantagem.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado, com chances para os dois times, mas ainda era o Guarani que chegava com mais perigo. Aos 17 minutos, Bruno Nazário teve mais uma grande chance após cruzamento de Salomão, mas acertou a trave.

O Juventude cresceu de produção nos minutos finais a chegou a pressionar em busca do empate, enquanto que o Guarani se fechava para segurar o resultado. Aos 43 minutos, após um chutão da defesa do Guarani, o zagueiro Micael errou ao tentar dominar e a bola sobrou para Caíque avançar, tocar na saída do goleiro com uma cavadinha e garantir a vitória.

O Juventude volta a campo nesta terça-feira, quando recebe o Náutico no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 32.ª rodada da Série B. No próximo dia 28, um sábado, o Guarani visita o Goiás no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 x 0 JUVENTUDE

GUARANI - Leandro Santos; Lenon, Ewerton Páscoa, Diego Jussani e Salomão; Baraka, Betinho, Richarlyson, Fumagalli (Pablo) e Bruno Nazário (Juninho); Caíque (Elias). Técnico: Lisca.

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Tinga (Bruno Ribeiro), Domingues, Micael e Bruno Collaço; Lucas, Fahel, Felipe Lima (Ramon) e Wesley Natã; Tiago Marques e Caprini (Yago). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Caíque, aos 33 minutos do primeiro tempo; Caíque, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Betinho e Fumagalli (Guarani); Domingues, Lucas e Caprini (Juventude).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 20.481,00.

PÚBLICO - 2.444 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).