Guarani volta atrás e recontrata zagueiro dispensado há duas semanas

CAMPINAS - Livre do rebaixamento na Série A-2 do Campeonato Paulista e de olho no duelo contra o Santa Rita-AL, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil, o Guarani teve uma novidade nesta segunda-feira. O zagueiro Jorge Luiz, dispensado há duas semanas, reapareceu e ganhou uma segunda chance para a disputa da Série C do Brasileiro.

O zagueiro tem contrato com o Guarani até o dia 30 de novembro. Ele foi dispensado após a derrota para o Catanduvense, por 3 a 2, após uma série de falhas. A alegação oficial da comissão técnica e da diretoria do clube, na ocasião, era a de que ele estava fora de forma. O zagueiro estaria lesionado e não conseguiu desempenhar o melhor futebol.

Após a derrota para o Catanduvense, a diretoria do Guarani também havia confirmado as saídas de Gustavo Bastos, Julinho e Andrey Nunes. Já o goleiro Douglas deixou a meta e virou treinador de atletas de sua posição no clube.