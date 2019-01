Guarani x Corinthians: onde assistir, horário e escalações da partida

Guarani e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O time anfitrião vem de derrota na estreia para o Bragantino por 1 a 0, fora. A equipe de Fábio Carille empatou por 1 a 1 com o São Caetano, em casa. Veja a tabela completa do Campeonato Paulista.

Guarani x Corinthians será transmitido pelo pay-per-view e terá acompanhamento em tempo real do Estado. A partida marcará o reencontro do Corinthians com o técnico Osmar Loss. Ele assumiu o time alvinegro após a saída de Carille e ficou por apenas 25 jogos, com 10 vitórias, 10 derrotas e 5 empates.

De volta após passagem pelo Al Wehda, Carille deve fazer apenas uma alteração em relação ao primeiro jogo no Estadual: a entrada de Léo Santos na zaga no lugar de Marllon. O restante do time será o mesmo.

Escalações de Guarani x Corinthians

Guarani: Giovanni; Fabrício Bigode, Ferreira, Diego Giaretta e William Matheus; Fernandes e Ricardinho; Felipe Amorim, Lucas Crispim e Inácio; Diego Cardoso.

Corinthians: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Avelar; Richard, Ramiro e Jadson; André Luis, Gustagol e Sornoza.

Veja os jogos da segunda rodada do Paulistão 2019

Quarta-feira

17h Ferroviária x Ponte Preta

19h15 Guarani x Corinthians

19h15 Oeste x Bragantino

21h Palmeiras x Botafogo

Quinta-feira

17h30 Mirassol x Red Bull

19h15 São Bento x Santos

21h Novorizontino x São Paulo

21 São Caetano x Ituano