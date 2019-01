Guarani x Cruzeiro: onde assistir ao vivo o confronto pelo Mineiro

Guarani e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Enquanto a equipe de Divinópolis entra na competição tendo como objetivo se manter na elite, após dois anos na segunda divisão, o time celeste entra focado no título.

Guarani x Cruzeiro terá transmissão da SporTV e Pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado. O Cruzeiro ainda se recupera da perda do uruguaio Arrascaeta, que se transferiu para o Flamengo. Rodriguinho, ex-Corinthians, está chegando para o seu lugar, e a tendência é que o time celeste aproveite as primeiras rodadas do estadual para dar ritmo de jogos aos atletas e vá aumentando sua força ao longo da competição.

O Guarani aposta no entrosamento. Sem recursos para grandes investimentos, a equipe interiorana manteve a base do time campeão do Módulo 2 do Campeonato Mineiro do ano passado e tem como destaque o meia Ewerton Maradona.

O Campeonato Mineiro não é dividido em grupos. Disputam o torneio os seguintes clubes: América, Atlético, Boa Esporte, Caldense, Cruzeiro, Guarani, Patrocinense, Tombense, Tupi, Tupynambás, URT e Villa Nova.

Veja os jogos da primeira rodada do Campeonato Mineiro

Sábado

16h30 Guarani x Cruzeiro

Domingo

11h Tupi x Tombense

11h Villa Nova x Tupynambás

11h Caldense x América

17h Atlético x Boa Esporte

17h Patrocinense x URT