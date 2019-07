Guarani x Palmeiras: confira a transmissão e horário do amistoso

Em mais um teste antes de retomar os jogos na temporada, o Palmeiras enfrenta o Guarani nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), em amistoso que será disputado no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Onde assistir Guarani x Palmeiras?

Guarani x Palmeiras terá transmissão ao vivo do canal TNT.

No sábado, o Palmeiras fez um jogo-treino contra o Oeste, na Academia de Futebol, e venceu por 2 a 1, gols de Deyverson e Arthur Cabral. Depois do jogo com o Bugre, o time comandado por Luiz Felipe Scolari ainda fará um outro jogo-treino contra o Operário, quinta-feira, e depois se concentra na retomada da temporada.

O time palestrino volta a campo, em competições oficiais, no dia 10 de julho, quando encara o Internacional pela Copa do Brasil e no sábado, dia 13, enfrenta o São Paulo, no Morumbi, pelo Brasileirão.

Já o Guarani faz a partida contra o Palmeiras e depois volta a concentrar na disputa da Série B. O time campineiro joga na sexta-feira, dia 12, contra o CRB, em Alagoas. O Bugre é apenas o penúltimo colocado da competição, com cinco pontos.

