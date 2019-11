Guarani x Ponte Preta: como acompanhar ao jogo na TV

O clássico de Campinas terá mais um capítulo, quando Guarani e Ponte Preta se enfrentarem, neste sábado, às 16h30, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 34.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será transmitido pelo SporTV (menos para Campinas) e pelo Premiere.

LEIA TAMBÉM > Ponte Preta atinge maior jejum e aposta no dérbi para salvar a temporada

Em 14.º lugar, com 39 pontos, o Guarani soma 11 vitórias, seis empates e 16 derrotas, enquanto a Ponte está na 11.ª posição, com 43 pontos, após dez vitórias, 13 empates e dez derrotas.

No primeiro turno, no Estádio Moisés Lucarelli, a Ponte ficou com a vitória, por 1 a 0, gol de Matheus Vargas, diante de 16.086 torcedores.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS DO GUARANI (todos pela série B):

Bragantino 3 x 1 Guarani

Guarani 1 x 0 Sport

São Bento 1 x 1 Guarani

Cuiabá 2 x 1 Guarani

Guarani 0 x 2 Botafogo

ÚLTIMO CINCO JOGOS DA PONTE PRETA (todos pela série B):

Ponte Preta 1 x 1 São Bento

América-MG 0 x 0 Ponte Preta

Ponte Preta 1 x 2 Vitória

Ponte Preta 1 x 1 Bragantino

Atlético-GO 0 x 0 Ponte Preta