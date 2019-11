Guarani x Sport: como ver ao vivo ao jogo

O Sport continua em busca de encostar no líder do Brasileirão Série B, e visita o Guarani nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 32ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

O time pernambucano venceu o Paraná na última quarta-feira por 2 a 1 e se mantém na vice-colocação da competição, com 56 pontos. Já o Guarani empatou com o São Bento por 1 a 1 e ocupa apenas a 14ª posição na tabela, com 36 pontos.

Últimos jogos do Sport no Brasileirão Série B

23/10 Sport 2 x 1 Paraná

20/10 Brasil de Pelotas 0 x 0 Sport

14/10 Sport 2 x 0 Cuiabá

11/10 Sport 2 x 0 São Bento

7/10 CRB 1 x 1 Sport

Últimos jogos do Guarani no Brasileirão Série B

26/10 São Bento 1 x 1 Guarani

17/10 Cuiabá 2 x 1 Guarani

14/10 Guarani 0 x 2 Botafogo-SP

11/10 Guarani 1 x 0 CRB

8/10 Coritiba 1 x 0 Guarani