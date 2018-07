Guarany-CE empata e é o segundo finalista da Série D O Guarany-CE é o segundo finalista do Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão nacional. Neste sábado, empatou por 0 a 0 com o Araguaína-TO, no estádio do Junco, em Sobral (CE), e irá enfrentar o América-AM, que eliminou o Madureira-RJ. Os quatro times estão garantidos no Campeonato Brasileiro da Série C de 2011.