Guarany goleia e conquista título brasileiro da Série D O Guarany confirmou o seu favoritismo e conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão nacional, neste domingo à tarde, ao golear o América-AM por 4 a 1. A decisão aconteceu no Estádio do Junco, em Sobral, no interior do Ceará. No primeiro jogo houve empate por 1 a 1.