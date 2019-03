Guarany x Fortaleza: onde assistir ao vivo e horário da partida

Guarany de Sobral e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Junco, em Sobral, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense.

Guarany x Fortaleza terá transmissão da TV Verdes Mares (filiada da TV Globo, no Ceará). O Fortaleza, que terminou em segundo lugar na classificação geral da primeira fase, joga por dois empates para garantir a classificação para a final do Estadual.

O jogo de volta está previsto para dia 3 de abril, no Castelão. As duas equipes se enfrentaram na segunda fase do campeonato e o Fortaleza venceu por 1 a 0.

O Fortaleza disputou sete jogos e obteve três vitórias, dois empates e duas derrotas. O Guarany disputou sete rodadas na primeira fase. Ganhou dois jogos e empatou cinco. Na segunda fase, foram mais três vitórias, um empate e três derrotas.