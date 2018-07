Guaratinguetá acaba com sequência invicta do Avaí

GUARATINGUETÁ - O Guaratinguetá quebrou uma sequência de dez jogos sem derrota do Avaí, ao ganhar em casa por 1 a 0, nesta terça-feira, no Estádio Dário Rodrigues Leite, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Avaí, que vinha de seis vitórias e quatro empates nos últimos 10 jogos, segue com 31 pontos e não consegue se aproximar do G4, o grupo do acesso. E o Guaratinguetá chega aos 24 pontos, na luta para não cair.

Precisando da vitória para se afastar da zona de rebaixamento, o Guaratinguetá pressionou e foi superior ao Avaí no primeiro tempo. Foram duas chances claras de gol. Na primeira, aos cinco minutos, o goleiro Diego travou chute de Thiago Silvy. E na outra, aos oito, ele defendeu cabeceio de Renato Peixe.

O placar foi aberto depois do intervalo. Após cruzamento da direita logo aos três minutos, o atacante Rodrigo Barreto - que acabara de substituir Cleiton Pedra - aproveitou falha do zagueiro Alex Lima e fez 1 a 0 para o Guaratinguetá. Em desvantagem, o Avaí partiu para o ataque e teve chances de empatar. Numa das melhores jogadas, Tauã invadiu a área e cruzou na marca do pênalti para o experiente Marquinhos. O meia, ao invés de chutar, preferiu tocar para Beto, que não conseguiu completar.

O Guaratinguetá volta a campo no sábado, quando recebe o Bragantino, novamente no Estádio Dário Rodrigues Leite. No mesmo dia, o Avaí enfrenta o Icasa na Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA:

GUARATINGUETÁ 1 X 0 AVAÍ

GUARATINGUETÁ - Saulo; Eduardo Arroz, Pedro Paulo, Marquinhos e Renato Peixe; Julio César, Bruno Formigoni, Cleiton Pedra (Rodrigo Barreto) e Juninho; Alex Afonso e Thiago Silvy (Michel). Técnico - Toninho Cecílio.

AVAÍ - Diego; Vinicius Bovi (Tauã), Alex Lima, Bruno Maia e Aelson; Anderson Uchoa, Rodrigo Thiesen, Marquinhos e Cleber Santana; Márcio Diogo (Beto) e Diego Jardel. Técnico - Hemerson Maria.

GOL - Rodrigo Barreto, aos três minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Claudio Mercante Júnior (PE).

CARTÕES AMARELOS - Júlio César (Guaratinguetá); Aelson e Rodrigo Thiesen (Avaí).

RENDA - R$ 7.380,00.

PÚBLICO - 1.247 pagantes.

LOCAL - Estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP).