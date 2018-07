Guaratinguetá bate ABC e deixa a zona de rebaixamento

Essa foi a segunda vitória seguida do Guaratinguetá, que chegou aos 31 pontos e saltou para a 16.ª colocação, deixando para trás o CRB, que perdeu para o Vitória, em casa, e ficou com 30 pontos. Enquanto isso, o ABC estacionou nos 36 pontos, no 15.º lugar e continua correndo risco de ser rebaixado para a Série C.

O primeiro tempo começou bastante truncado, principalmente pelas condições do gramado, que estava encharcado devido à chuva que caiu durante todo o dia no Vale do Paraíba.

Precisando da vitória para sair da zona de rebaixamento, o Guaratinguetá criou os principais lances, mas esbarrou na falta de pontaria dos seus atacantes. Tanto que quem marcou o gol foi um zagueiro. Aos 40 minutos, Baggio cabeceou e Andrey, ao tentar segurar a bola, soltou nos pés de Wendell, que completou para o fundo das redes. O ABC praticamente não ofereceu perigo ao goleiro Saulo durante os primeiros 45 minutos.

O Guaratinguetá voltou do intervalo determinado a matar o jogo e marcou o segundo gol logo aos 7. Jairo deu grande passe para Alemão, que tocou com categoria por cima de Andrey.

O ABC passou a se lançar mais ao ataque, mas encontrava muitas dificuldades para escapar da forte marcação adversária. O time da casa chegou a marcar o terceiro com Jonatas Belusso, mas o árbitro assinalou, de forma incorreta, impedimento do atacante. Já nos acréscimos, o time potiguar chegou ao gol de honra. Fábio Neves foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Raul cobrou com categoria no canto direito do goleiro.

O Guaratinguetá volta a campo no próximo sábado, contra o Atlético-PR, às 14 horas, no Ecoestádio, pela 33ª rodada. Na sexta-feira, o ABC recebe o líder Goiás, às 19h30, no Frasqueirão, em Natal.

FICHA TÉCNICA:

GUARATINGUETÁ 2 x 1 ABC

GUARATINGUETÁ - Saulo; Leandro Silva, Baggio (Rocha), Wendell e Renato Peixe; Jonatan, Jairo, Bruno Formigoni e Marcinho (Jonatas Belusso); Pimenta (Marlon) e Alemão. Técnico - Carlos Octávio.

ABC - Andrey; Ivan (Raulen), Flávio Boaventura, Vinícius e Renatinho Potiguar; Bileu, Serginho, Walter Minhoca (Fábio Neves) e Raul; Éderson e Adriano Pardal (Baiano). Técnico - Givanildo Oliveira.

GOLS - Wendell, aos 40 minutos do primeiro tempo; Alemão, aos 7, e Raul, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ronan Marques da Rosa (SC).

CARTÕES AMARELOS - Jonatas Belusso e Bileu.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP).