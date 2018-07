Guaratinguetá bate Náutico e Edinho festeja 1.ª vitória Edinho Nazareth teve um motivo especial para comemorar nesta sexta-feira. O treinador conquistou a sua primeira vitória comandando o Guaratinguetá ao bater o Náutico por 1 a 0, no estádio dos Aflitos, no Recife, em jogo válido pela 32.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Este foi o terceiro jogo sob o comando do treinador, o primeiro fora de casa. Com o resultado, quebrou um jejum de seis jogos sem perder, chegando aos 43 pontos, na 11.ª posição.