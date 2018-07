Guaratinguetá bate o ASA e deixa zona de rebaixamento

Além de acabar com uma sequência de três jogos sem vitória, o Guaratinguetá finalmente deixou a zona de rebaixamento e saltou para o 13.º lugar, com 18 pontos. O ASA continua instável, sem conseguir engrenar bons resultados e por isso se aproximou da zona da degola, caindo para o 16.º lugar, com 16 pontos.

O primeiro tempo entre Guaratinguetá e ASA foi muito fraco tecnicamente, principalmente pelas condições do gramado, que atrapalhava muito o toque de bola. Por isso, ambos abusavam dos chutões. Os donos da casa levaram perigo duas vezes. A primeira foi em chute de fora da área de Juninho, que Gilson espalmou. Depois, Xuxa cobrou falta, a zaga alagoana tentou fazer linha de impedimento e deixou Fransérgio livre, mas o volante desviou pela linha de fundo. A única chance alagoana aconteceu apenas aos 39 minutos. Osmar cruzou e Elionar Bombinha completou nas mãos de Saulo.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Thiago Silva aproveitou cruzamento de Xuxa e cabeceou para linda defesa de Gilson. O rebote sobrou para Wendel, que, em posição irregular, apenas completou, abrindo o placar.

Em vantagem, o Guaratinguetá recuou e passou a explorar o contra-ataque. Quase que Douglas Tanque marcou o segundo, mas Gilson salvou novamente o ASA. O time alagoano não esboçava reação e era dominado pelo adversário. Aos 44 minutos, Allan Dias arriscou de fora da área e mandou no cantinho, ampliando para a equipe da casa. Aos 48, os alagoanos diminuíram com um golaço. Jorginho pegou de primeira e mandou uma bomba no ângulo de Saulo.

O Guaratinguetá volta a campo na próxima terça-feira contra o Ceará, às 19h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 17.ª rodada. No mesmo dia, mas às 21 horas, o ASA recebe o ABC, no estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).

FICHA TÉCNICA

GUARATINGUETÁ 2 x 1 ASA

GUARATINGUETÁ - Saulo; Murilo, Pedro Paulo, Wendel e Ruan; Tiago Ulisses, Julio César (Fransérgio), Juninho e Xuxa; Thiago Silvy (Rodrigo Barreto) e Douglas Tanque (Allan Dias). Técnico: Carlos Octávio.

ASA - Gilson; Osmar, Micael, Edson Veneno e Chiquinho Baiano; Jorginho, Glaybson, Rudiero (Valdívia) e Kleyton Domingues (Tallyson); Wanderson (Jefferson Maranhense) e Elionar Bombinha. Técnico: Leandro Campos.

GOLS - Wendel, a 1, Allan Dias, aos 44, e Jorginho, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Edson Veneno (ASA).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 762 pagantes.

LOCAL - Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP).