Guaratinguetá bate o Boa e mantém luta contra a degola

Com o resultado positivo, o Guaratinguetá chegou aos 28 pontos, diminuindo a diferença para dois do primeiro clube fora da zona de rebaixamento. De quebra, a equipe paulista ultrapassou o Bragantino e assumiu a 17.ª posição no número de vitórias: 8 a 7. Já o Boa segue no meio da tabela de classificação, correndo riscos pequenos de rebaixamento, com 38 pontos na 13.ª colocação.

Desde o começo da partida, o Guaratinguetá apontou por onde tentaria resolver o jogo: pelo lado esquerdo, apostando na qualidade de Renato Peixe. O lateral-artilheiro criou a primeira boa chance de gol logo aos nove minutos. Com o passar do tempo, o Boa acertou a marcação no meio de campo, cresceu na partida e começou a criar chances de gol. Vanger e Fernando Karanga tiveram chances, mas pararam no goleiro Saulo.

O Guaratinguetá não deu chances ao adversário na volta dos vestiários e abriu o placar logo aos oito minutos. O meia Pimenta, que havia acabado de entrar, passou pelo zagueiro Toninho e, de frente para o gol, bateu forte, sem chances de defesa para o goleiro Wilson Júnior.

O gol deixou os mandantes nervosos. Aproveitando os erros do adversários, o time paulista seguiu superior e só não aumentou a vantagem porque o meia Marcinho acertou a trave em cobrança de falta.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando a Série B terá rodada completa com dez jogos pela 32.ª rodada. Enquanto o Boa faz o duelo mineiro contra o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o Guaratinguetá recebe o ABC, no estádio Dario Rodrigues Leite, no Vale do Paraíba.

FICHA TÉCNICA

BOA 0 x 1 GUARATINGUETÁ

BOA - Wilson Júnior; Robert (Siloé), Toninho, Gabriel e Neílson; Olívio (Marcelo Macedo), Éverton Hora, Radames e Francismar (Petros); Fernando Karanga e Vanger. Técnico: Sidney Moraes.

GUARATINGUETÁ - Saulo; Leandro Silva, Baggio, Marquinhos (Igor) e Renato Peixe; Jonatan, Jairo, Bruno Formigoni e Lenílson (Pimenta); Marcinho e Alemão (Danilo). Técnico: Carlos Octávio.

GOL - Pimenta, aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Robert (Boa); Jonatan e Igor (Guaratinguetá).

ÁRBITRO - Claudio Francisco Lima e Silva (SE).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Melão, em Varginha (MG).