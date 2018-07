Guaratinguetá bate Santo André e segue 100% em casa O Guaratinguetá manteve-se entre os primeiros colocados e com 100% de aproveitamento em casa neste sábado. O time venceu o Santo André por 3 a 1, no Estádio Dario Leite, no Vale do Paraíba, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.