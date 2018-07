Guaratinguetá bate São Caetano e deixa zona da degola da Série B

SÃO CAETANO DO SUL - O sinal de alerta foi ligado no São Caetano. Mesmo jogando em casa, não conseguiu um bom resultado e acabou perdendo para o Guaratinguetá por 1 a 0, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Essa é a terceira partida sem vitória do time do ABC paulista, enquanto que o adversário chegou ao segundo resultado positivo seguido.

Vindo de dois empates, contra Avaí e América-MG, o time da casa estacionou nos 10 pontos e caiu para a 14.ª colocação, ficando próximo da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Guaratinguetá, que na rodada passada bateu o Icasa por 3 a 0, também fora de casa, tem a mesma pontuação que o São Caetano, mas está na 10.ª posição devido ao maior número de vitórias: 3 contra 2.

Apesar da noite fria, o primeiro tempo do jogo entre São Caetano e Guaratinguetá foi bastante quente, com vários lances de perigo. Os donos da casa eram melhores em campo e finalizaram pelo menos quatro vezes, exigindo boas defesas de Saulo.

Aos 16 minutos, no entanto, os visitantes marcaram. Juninho bateu e Rafael Santos defendeu, mas o rebote sobrou para o meia, que cruzou rasteiro. Renato Peixe apareceu como elemento surpresa e completou. No fim, o Guaratinguetá teve chance de marcar o segundo, com Moacir chutando em cima do goleiro.

O segundo tempo foi igual ao primeiro, com o São Caetano criando as melhores oportunidades e esbarrando em uma noite inspirada de Saulo, que realizou praticamente mais três grandes defesas. Já o Guaratinguetá procurava se defender e levava perigo nos contra-ataques. Em um deles, Fred salvou em cima da linha chute de Juninho. No fim, Wendel levou o segundo cartão amarelo e deixou o time visitante com um homem a menos.

O São Caetano volta a campo no sábado, dia 27, contra o Figueirense, às 21 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 10.ª rodada. No mesmo dia, o Guaratinguetá recebe o Palmeiras, às 16h20, no estádio Dário Rodrigues Leite, no Vale do Paraíba.

SÃO CAETANO 0 x 1 GUARATINGUETÁ

SÃO CAETANO - Rafael Santos; Samuel Xavier, Fred, Douglas Grolli (Luiz Eduardo) e Diego Corrêa; Moradei, Leandro Carvalho, Renato Ribeiro (Robson) e Danilo Bueno; Geovane (Jackson) e Jael. Técnico: Marcelo Veiga.

GUARATINGUETÁ - Saulo; Murilo, Marquinhos (Pedro Paulo), Wendel e Ruan; Júlio César (Leandro Ferreira), Bruno Formigoni, Renato Peixe e Juninho; Moacir (Cleiton Pedra) e Douglas Tanque. Técnico: Carlos Octávio.

GOL - Renato Peixe, aos 16 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Douglas Grolli (São Caetano); Douglas Tanque e Cleiton Pedra (Guaratinguetá).

CARTÃO VERMELHO - Wendel (Guaratinguetá).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido de Souza (SP).

RENDA - R$ 2.890,00.

PÚBLICO - 409 pagantes.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).