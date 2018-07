Guaratinguetá bate Vila Nova em jogo marcado por susto

Nos instantes finais, o atacante Diego Dedoné levou um chute na cabeça do companheiro Everton e ficou desacordado por alguns minutos. Mas acordou ao ser colocado na ambulância, que o levou a um hospital da cidade.

Com sete pontos, o time paulista assume, temporariamente, a liderança, deixando o Vila Nova, com três pontos, em 13.º lugar.

Bem ao seu estilo agressivo, o Guaratinguetá mandou em campo no primeiro tempo, quando criou inúmeras chances para abrir o placar. As melhores com Renato Peixe, aos 9 minutos, que chutou da entrada da área e a bola explodiu no travessão, e com Lúcio

Flávio, aos 14 minutos, quando a bola bateu na trave esquerda do experiente goleiro Max.

A falta de sorte dos atacantes do time da casa e o excesso de sorte do goleiro Max parecia irônico para o dia em que era inaugurado o placar eletrônico no estádio. Acuado em seu campo de defesa, o Vila Nova não chegou ao ataque em nenhuma oportunidade com perigo para o goleiro Jailson.

No segundo tempo, o velocista Serginho entrou na vaga de Allan, no Guará. Do lado do Vila Nova, duas mudanças. Uma no gol, com a saída de Max, machucado, para a entrada de Weverton. A outra no

ataque, com Gil na vaga de Bruno Cazarine.

Logo no primeiro minuto, o Guaratinguetá só não chegou ao primeiro gol devido uma falha da arbitragem. Everton

cobrou falta de longe, a bola tocou no travessão e bateu atrás da linha de gol. A arbitragem, porém, não considerou o lance, como se a bola não tivesse entrado.

O Vila Nova melhorou e chegou ao ataque com perigo em duas oportunidades, ambas em cabeçadas do zagueiro Max Ferraz, após cruzamentos de Dida. Na segunda, aos 16 minutos, a bola tocou na trave e voltou nos braços do goleiro Jailson, que teve sorte.

Aos 20 minutos, saiu o gol. Nenê, que tinha acabado de entrar, cobrou escanteio com efeito e Everton apareceu na pequena área para tocar de cabeça, de cima para baixo.

Aos 30 minutos, Régis foi expulso e o Vila Nova perdeu força para tentar o empate. O Guaratinguetá confirmou o placar aos 41 minutos, quando Diego Dedoné cruzou para a complementação de Serginho. Aos 46 minutos, o Vila Nova diminuiu com Osmar, que completou o lance que resultou na lesão do atacante Diego Dedoné.

A quarta rodada será toda disputada na próxima terça-feira à noite. O Guaratinguetá vai enfrentar a Ponte Preta, às 21 horas, em Campinas, enquanto o Vila Nova vai receber o Bahia, a partir das 21h50, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA:

Guaratinguetá 2 x 1 Vila Nova-GO

Guaratinguetá - Jaílson; Júlio César, Gustavo Bastos e Éverton; Fábio Silva (Nenê), César Santiago, Goeber, Allan (Serginho) e Renato Peixe; Lúcio Flávio e Tozin (Diego Dedoné). Técnico - Roberval Davino.

Vila Nova-GO - Max (Wevérton); Regis, Júnior Paulista e Max Ferraz; Dida, Nunes, Osmar, Claudinho Baiano e Alysson; Joãozinho (Joelson) e Bruno Cazarine (Gil). Técnico - Edson Gaúcho.

Gols - Éverton, aos 20, Serginho, aos 41 e Osmar, aos 46 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Pathrice Wallace Correa Maia (RJ).

Cartões amarelos - Régis, Dida, Alysson, Serginho e Gustavo Bastos.

Cartão vermelho - Régis.

Renda e público - não disponíveis.

Local - Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP).