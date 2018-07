Guaratinguetá conquista acesso e define A-2 do Paulista

O Guaratinguetá chegou aos dez pontos, vice-líder do Grupo 2, perdendo a liderança para o Noroeste apenas no critério de desempate: 3 a 2 no saldo de gols. O curioso é que o União São João ficou em último lugar, com três pontos, apesar de ter realizado a melhor campanha na fase inicial. O Guará volta à elite um ano após ser rebaixado.

No sábado à noite, o Noroeste empatou com o São José por 1 a 1, em São José dos Campos, e também carimbou a sua volta à elite, um ano após a queda, um presente para o seu centenário de fundação. O São José, eliminado, está com cinco pontos.

Pelo Grupo 3, o Linense garantiu o primeiro lugar, com 12 pontos, ao bater o União Barbarense por 2 a 1, em Santa Bárbara d''Oeste, também no sábado. O time de Lins ficou também com o título da A-2, já que o regulamento previa que o campeão seria um dos dois líderes com maior número de pontos nas duas fases.

Como já tinha somado 40 pontos na etapa de classificação, mais os 12 da fase final, o Linense atingiu os 52 pontos e não pode mais ser alcançado pelos dois times que brigam pelo título do Grupo 2, Noroeste e Guaratinguetá, ambos com 45 pontos. A equipe de Lins não disputava a primeira divisão desde a década de 50.

Um novato da elite será o São Bernardo, fundado em 2004. O time de São Bernardo do Campo ficou vice-líder do Grupo 3, com nove pontos, após o empate por 1 a 1, em casa, com o Pão de Açúcar, que somou cinco pontos, contra um do lanterna Barbarense.

A última rodada será realizada no próximo final de semana apenas para cumprir tabela. No sábado, o Noroeste recebe o Guaratinguetá, enquanto o União São João encara o São José em casa, no duelo dos eliminados. No domingo, pelo Grupo 3, o Linense recebe o São Bernardo, enquanto o Pão de Açúcar enfrenta o União Barbarense.

Confira os resultados da quinta rodada da fase final da Série A-2:

Sábado

São Bernardo 1 x 1 Pão de Açúcar

União Barbarense 1 x 2 Linense

São José 1 x 1 Noroeste

Domingo

Guaratinguetá 4 x 1 União São João