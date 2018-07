Guaratinguetá derruba o líder Juventude na Série C

O principal destaque deste domingo dos seis jogos que completaram a sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro foi a vitória do Guaratinguetá sobre o Juventude, por 2 a 0, mesmo atuando em Caxias do Sul. O rival Caxias ficou na ponta do Grupo B, enquanto o Fortaleza se mantém na liderança do Grupo A.

Embalado pelas duas vitórias conquistadas antes da Copa do Mundo, o Guaratinguetá enfrentou o líder Juventude fora de casa, e se deu bem. Ítalo, duas vezes, marcou os gols da vitória por 2 a 0. Com o resultado, o Guaratinguetá chegou aos 11 pontos e entrou no G4, em quarto lugar, enquanto o Juventude perdeu a liderança e, com 12 pontos, é o terceiro colocado.

Na frente estão o Caxias, que sábado venceu fora o Madureira, por 1 a 0, e o Mogi Mirim que empatou sem gols, em casa, com o Guarani. Os dois times têm os mesmos 14 pontos, mas o Caxias leva vantagem no saldo de gols: 6 a 5. Na zona do rebaixamento continuam o São Caetano, com quatro, e o Duque de Caxias, com um ponto.

EMPATES NO GRUPO A

Pelo Grupo B, o Fortaleza continua folgado na liderança, com 15 pontos. Dois times entraram na zona de acesso ao vencerem seus compromissos. O vice-líder é o Cuiabá, com 11 pontos, depois de vencer em casa o Paysandu, por 3 a 2. A mesma pontuação tem o CRB, que fora de casa superou o Águia, em Marabá (PA), por 2 a 0. O time do Mato Grosso leva vantagem no saldo de gols: 4 a 3.

A quarta posição, com 10 pontos, é do Botafogo, com 10 pontos, após o empate por 1 a 1 com o ASA, em Arapiraca. O Águia segue em situação complicada na tabela, com apenas 4 pontos e na lanterna. O penúltimo colocado, com seis pontos, é o Crac, de Catalão (GO), que empatou em Pernambuco com o Salgueiro, por 2 a 2. O Salgueiro é quinto colocado, com nove pontos, seguido pelo Paysandu, com oito.

Confira os resultados da sétima rodada:

Sábado

Madureira 0 x 1 Caxias

Macaé 1 x 0 Duque de Caxias

São Caetano 1 x 1 Tupi

Treze 1 x 1 Fortaleza

Domingo

ASA 1 x 1 Botafogo-PB

Águia 0 x 2 CRB

Salgueiro 2 x 2 Crac

Juventude 0 x 2 Guaratinguetá

Cuiabá 3 x 2 Paysandu

Mogi Mirim 0 x 0 Guarani