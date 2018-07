Guaratinguetá derruba série invicta do América-RN

O Guaratinguetá queria a reabilitação depois de perder para o Sport, por 1 a 0, em Recife, enquanto o objetivo do América-RN era manter a série de quatro jogos invicto, que o livrou da zona de degola. Mas não deu certo.

O primeiro gol saiu aos nove minutos. Coelho cobrou falta da intermediária, a bola encobriu a barreira e perdeu altura, entrando no cantinho da trave direita do goleiro. O América só fazia ligação direta da defesa para o ataque e insistia com os levantamentos para a área paulista.

Mas quem estava com o pé certeiro era mesmo Coelho. Aos 28 minutos, ele cobrou falta do lado direito, Rodrigo desviou de cabeça e a bola explodiu no travessão. Aos 34 minutos, Coelho fez o levantamento do lado direito e o zagueiro Marquinhos apareceu na pequena área para testar firme e marcar o segundo gol.

O técnico Pintado tentou abrir o time americano com a saída do volante Daniel Amora para a entrada de Vinícius Pacheco. Não deu resultado. Tanto que no intervalo, o técnico sacrificou o atacante Júnior Negão, que ficou isolado no ataque, para a entrada de Almir na meia, com Vinícius sendo liberado para atacar.

O Guaratinguetá ficou na dele, se defendendo para tentar "matar o jogo" num contra-ataque. E a esperada reação do América não aconteceu, porque faltou qualidade técnica. Apesar de explorar as laterais, o visitante não conseguiu fazer as infiltrações e nem finalizar com perigo. A partir dos 20 minutos, a situação ficou pior ainda com a expulsão de Márcio Passos, que empurrou o zagueiro Marquinhos na frente do árbitro.

Pela 25.ª rodada, na sexta-feira, dia 27, às 19h30, o Guaratinguetá vai enfrentar o Joinville, em Santa Catarina. No sábado, às 16h20, o América vai ter pela frente outro time paulista e bastante indesejável: o líder Palmeiras, no Pacaembu, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

GUARATINGUETÁ 2 X 0 AMÉRICA-RN

GUARATINGUETÁ - Saulo; Eduardo Arroz, Leandro, Marquinhos e Ruan; Tiago Ulisses, Coelho (Fransérgio), Renato Peixe e Moacir (Davi Ceará); Rodrigo e Cleiton Pedra (Allan Dias). Técnico: Toninho Cecílio.

AMÉRICA-RN - Andrey; Norberto, Cléber, Edvânio e Raí; Márcio Passos, Daniel Amora (Vinícius Pacheco), Mazinho e Chiquinho Gaúcho (Vanderson); Rodrigo Pimpão e Júnior Negão (Almir). Técnico: Pintado.

GOLS - Coelho, aos 9, e Marquinhos, aos 34 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (AL).

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo e Leandro (Guaratinguetá). Edvânio, Raí e Mazinho (América-RN).

CARTÃO VERMELHO - Márcio Passos (América-RN).

RENDA - R$ 14.540,00.

PÚBLICO - 1.392 pagantes.

LOCAL - Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP).