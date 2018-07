Guaratinguetá e Guarani empatam sem gols na Série C

Três jogos e três empates, neste sábado, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, todos válidos pelo Grupo B. Como já virou costumeiro nesta chave, as três partidas terminaram iguais e nenhuma mudança aconteceu no G-4. Por outro lado, o Guarani continua ameaçado, mas acabou com qualquer risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Atuando na Arena Barueri, em Barueri (SP), por opção, o Guaratinguetá não conseguiu impor o seu futebol e empatou por 0 a 0 com o Guarani. O resultado manteve o time dentro do G-4, na quarta posição com 20 pontos. Já o time de Campinas segue muito próximo da zona de rebaixamento, mas fora dela, na oitava posição, com 16 pontos.

Mesmo que o São Caetano-SP, nono colocado, vença o Madureira-RJ neste domingo, o time do técnico Vagner Benazzi não entra da zona de degola, afinal o clube do ABC paulista está com 12 pontos.

Bem mais ameaçado, o Duque de Caxias-RJ segue a sua sina sem vencer. Já são mais de dois meses - a última vitória foi diante do São Caetano por 1 a 0, no dia 3 de agosto - e o time carioca tropeçou mais uma vez, empatando em casa com o Caxias-RS por 1 a 1.

Assim, o time do treinador Fahel Junior segue na lanterna, com sete pontos, e pode até ser matematicamente rebaixado na próxima rodada. O clube gaúcho, por outro lado, só não entrou no G4 por causa do saldo de gols. Ele tem os mesmos 20 pontos do Guaratinguetá, mas -1 de saldo contra 10 do clube paulista.

Mais tarde, o Juventude-RS empatou por 0 a 0 com o Macaé-RS, em Caxias do Sul (RS), e os dois times se mantiveram nas mesmas posições na tabela de classificação. O time gaúcho é o sétimo colocado, com 18 pontos, enquanto que o carioca é o sexto, com 19.